Będzie nowy most w Królowej Górnej. Do listopada

Do przetargu zorganizowanego przez administratora drogi, czyli Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Sączu stanęły trzy firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Nowego Sącza, która oszacowała inwestycję na ok. 4mln 30 tys. brutto, PBU „ZIBUD” z Kamienicy z ofertą na ok. 3 mln 578 tys. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK z Mochnaczki Wyżnej z sumą w wys. ok. 3,7 mln zł.

Już w 2013 roku most w Królowej Górnej był w tak złym stanie, że przerdzewiałe barierki pękały i wpadały do wody. ZDP, który nie miał wtedy środków na gruntowną przebudowę robił tylko doraźne remonty a zarząd podkreślał, że kilkudziesięcioletnia konstrukcja od początku była obarczona wadami konstrukcyjnymi.

- Na rozstrzygnięcie trzeba jeszcze zaczekać ze dwa dni, musimy sprawdzić czy oferenci dostarczyli wszystkie wymagane dokumenty. Na razie jedna firma została odrzucona z powodu niepełnej dokumentacji – wyjaśnia Adam Czerwiński, dyrektor ZDP, który zapewnia, że most (nowe przypory na dwóch potokach, nowa nawierzchnia itp.) zostanie wykonany jeszcze w tym roku. – To nie jest skomplikowana konstrukcja, więc jeśli nie nastąpi żadna katastrofa uporamy się ze wszystkim na czas – gwarantuje mieszkańcom gminy Kamionka Wielka.

ZDP na inwestycje zaplanowało wydać nie więcej niż 4 mln 202 tys. zł. Dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu ZDP poinformuje o rozpoczęciu prac i organizacji ruchu na czas ich prowadzenia. Mieszkańcy Kamionki Wielkiej, którzy już zarejestrowali swoje numery telefonów w systemie SIMS takie informacje będą otrzymywać za pośrednictwem esemesów.

