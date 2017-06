Nowy most Kurowie: wantowy i najpiękniejszy w Małopolsce, ale... jednojezdniowy

Zobacz też: Nowy most w Kurowie będzie miał tylko dwa pasy!? Przetarg na budowę w 2018

- Do sierpnia tego roku kończymy projekt budowlany. Projekt budowlany zostanie potem złożony w Urzędzie Wojewódzkim w celu uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Do końca roku spodziewamy się uzyskania ZRID-u. W przyszłym roku, na początku przeprowadzimy przetarg. Koniec pierwszego kwartału, początek drugiego powinniśmy mieć wyłonionego wykonawcę w systemie tradycyjnym, czyli buduj, bo projekt będzie wykonany. I chcielibyśmy w przyszłym roku rozpocząć budowę a w 2019 roku zakończyć – opowiada o szczegółach budowy mostu w ciągu drogi krajowej DK-75 Tomasz Pałasiński.

- Koszt, szacowany koszt tej inwestycji, to jest około 150 milionów złotych. Sam most to jest sześćset metrów i jest po około kilometrze dojazdów z każdej strony, bo w inwestycji przewidziano też przebudowę łuków z prostowaniem itd. Inwestycja będzie miała w sumie około trzech kilometrów długości, na długości trzech kilometrów ta droga będzie przebudowana a łuki wyprostowane.

- Sam most jest mostem pojedynczym, jednojezdniowym z dwoma szerokimi pasami ruchu, z pasami awaryjnymi i ciągami pieszo jezdnymi w zupełnie innej konstrukcji niż teraz. Będzie mniej przęseł. Przęsła będą cztery: dwa nurtowe dwustumetrowe i dwa boczne stupięćdziesięciometrowe czyli rozpiętość bardzo duża. Most wantowy i przypuszczam, że będzie to jeden z ładniejszych mostów w Małopolsce - podsumowuje dyrektor GDDKiA.

